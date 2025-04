Dätwyler-Aktie zieht kräftig an: Start der Produktion von Komponenten für GLP-1-Spritzen

Damit werde die Marktposition in einem wachstumsstarken Bereich der injizierbaren Medikamente weiter gestärkt, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Die Entwicklungs- und Validierungsprozesse für die Komponenten seien erfolgreich abgeschlossen worden. Die Kolbenstopfen für vorgefüllte Spritzen und Kartuschen würden nun in Serie gefertigt und in ein Injektionsgerät integriert, heisst es weiter. Der Lieferumfang soll kontinuierlich erhöht und skaliert werden.

Dabei wolle Dätwyler sowohl mit bestehenden als auch neuen Partnern zusammenarbeiten, so die Meldung. Durch die frühzeitige Beteiligung an pharmazeutischen Entwicklungsprojekten wolle das Unternehmen dazu beitragen, innovative Medikamente wie GLP-1-Rezeptor-Agonisten schneller auf den Markt zu bringen. GLP-1-Medikamente werden in der Diabetesbehandlung und im Bereich der Adipositastherapie eingesetzt und zählen zu den wachstumsstärksten Segmenten der Pharmabranche.

Für die Dätwyler-Aktie geht es am Mittwoch an der SIX zeitweise um 4,50 Prozent hoch auf 120,80 Franken.

an/rw

Altdorf (awp)