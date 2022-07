Dätwyler-Aktie: Neue Labore in Schattdorf nehmen Betrieb auf

So wurden dort zentrale Technologie- und Innovationslabore in Betrieb genommen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Einrichtungen sollen die Entwicklung neuer Oberflächentechnologien und Werkstofflösungen fördern, die Flexibilität und Unabhängigkeit in allen Phasen des Entwicklungsprozesses erhöhen sowie die Markteinführungszeit für die Kunden verringern. Angaben zum Investitionsvolumen machte Dätwyler nicht.

Letztes Jahr waren in Schattdorf bereits rund 30 Millionen Franken in die Ausweitung der Produktion wegen der gestiegenen Nachfrage nach Kaffeekapseln investiert worden.

