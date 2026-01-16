|Neue Methode
|
16.01.2026 13:03:03
Dätwyler-Aktie leichter: Kooperation in USA im Bereich selbst-Verabreichung von Medikamenten
Der Industriekonzern Dätwyler ist in den USA eine Kooperation eingegangen.
So soll die Verabreichung grösserer Mengen an Medikamenten für die Patienten bequemer werden, wie Dätwyler USA am Freitag mitteilte. Dies entspreche einem Bedürfnis der Patienten.
Die neue Methode soll etwa für den Einsatz höher dosierter Medikamente zur Krebsbehandlung oder für monoklonale Therapien verwendet werden.
LTS Device Technologies ist spezialisiert auf die Entwicklung von tragbaren Geräten zur Verabreichung von Medikamenten. Die Stevanato Gruppe bietet Lösungen für die Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten sowie für die Diagnostik an.Die Dätwyler-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 0,35 Prozent auf 168,81 Franken.
cf/ra
Altdorf (awp)
Weitere Links:
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.