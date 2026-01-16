Dätwyler-Aktie leichter: Kooperation in USA im Bereich selbst-Verabreichung von Medikamenten

Gemeinsam mit LTS Device Technologies und der Stevanato Group strebt Dätwyler die Ausweitung des Anwendungsbereichs der subkutanen Verabreichung von Medikamenten in grossen Mengen an.

So soll die Verabreichung grösserer Mengen an Medikamenten für die Patienten bequemer werden, wie Dätwyler USA am Freitag mitteilte. Dies entspreche einem Bedürfnis der Patienten.

Die neue Methode soll etwa für den Einsatz höher dosierter Medikamente zur Krebsbehandlung oder für monoklonale Therapien verwendet werden.

LTS Device Technologies ist spezialisiert auf die Entwicklung von tragbaren Geräten zur Verabreichung von Medikamenten. Die Stevanato Gruppe bietet Lösungen für die Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten sowie für die Diagnostik an.

Die Dätwyler-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 0,35 Prozent auf 168,81 Franken.

cf/ra

Altdorf (awp)