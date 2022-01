Dätwyler-Aktie freundlich: Dätwyler nominiert Judith van Walsum für den Verwaltungsrat

Judith van Walsum soll an der kommenden Generalversammlung vom 16. März 2022 als Vertreterin der Publikumsaktionäre in das Gremium gewählt werden. Sie ist seit 2018 Finanzchefin und Leiterin IT bei Roche Diabetes Care.

Hanno Ulmer wird aus persönlichen Gründen nicht mehr für eine Wiederwahl zu Verfügung stehen, wie Dätwyler am Montag mitteilte. Jürg Fedier, der bisherige Vertreter der Publikumsaktionäre im VR, soll Ulmer als Vertreter der Pema Holding ersetzen. Die Holding ist mit einem zuletzt gemeldeten Anteil von gut 78 Prozent die Hauptaktionärin von Dätwyler.

Die Dätwyler-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,27 Prozent höher bei 365,50 Franken.

cf/uh

Altdorf (awp)