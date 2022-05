Dätwyler-Aktie: Dätwyler reduziert Jahresziele

Schuld sind die steigenden Inputkosten an allen Standorten, der anhaltende Mangel an Elektronikkomponenten in der Automobilindustrie sowie der Pandemie-Lockdown in China. Dätwyler selbst sei derweil voll lieferfähig.

Durch die zeitverzögerte Wirkung der umgesetzten Preiserhöhungen und Einsparungen ergebe sich ein temporärer Margendruck, teilt Dätwyler am Mittwoch mit. So peilt das Unternehmen für das laufende Jahr noch einen Umsatz zwischen 1,15 und 1,20 Milliarden Franken an - inklusive der akquirierten QSR und Yantai Xinhui. Die EBIT-Marge soll zwischen 13 und 16 Prozent liegen.

Mit Bekanntgabe der Jahreszahlen im Februar hatte Dätwyler noch eine EBIT-Marge am oberen Ende des Zielbandes von 18 bis 21 Prozent erwartet. Der Umsatz sollte am oberen Ende der Spanne von 6 bis 10 Prozent wachsen. Zur Erinnerung: 2021 hatte der Konzern einen Umsatz von 1102 Millionen Franken erzielt. Mit den aktuellen Zielwerten ergäbe sich ein Wachstum zwischen gut 4 bis 9 Prozent.

Mittelfristig seien aber die ursprünglichen Zielbänder für Umsatz und EBIT-Marge unverändert gültig, heisst es weiter. Mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts gebe es eine Aktualisierung der Jahresziele.

dm/rw

Altdorf (awp)