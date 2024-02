Dätwyler-Aktie: Dätwyler-Finanzchef Walter Scherz wechselt zur Franke-Gruppe

Der 46-jährige Schweizer übernimmt per 1. September das Amt des Finanzchefs beim Küchen- und Kaffeemaschinenhersteller Franke.

Beim Unternehmen des Aargauer Industriellen Michael Pieper folgt Scherz auf Jürg Fischer, der nach 19 Jahren per Ende August in den Ruhestand tritt, wie Franke am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Die Dätwyler Group ihrerseits hatte vor einer Woche mitgeteilt, dass Judith van Walsum per 1. Juni neue Finanzchefin werde und damit die Nachfolge von Scherz antrete.

Scherz hatte das Amt des Finanzchefs bei Dätwyler im Jahre 2020 übernommen. Davor war er sieben Jahre bei Dätwyler in verschiedenen Führungsfunktionen tätig.

