Dätwyler-Aktie: Dätwyler bekommt Nachhaltigkeitsauszeichnung von Ecovadis

Der Industriekonzern Dätwyler hat zum vierten Mal in Folge die Silberauszeichnung der Ratingagentur Ecovadis erhalten. Damit zählt der Konzern zu den führenden 15 Prozent von über 90'000 bewerteten Unternehmen.

Verglichen mit den Vorjahren hat sich das Unternehmen in den Bereichen Umwelt und nachhaltige Beschaffung verbessert. Innerhalb der Elastomerindustrie zähle Dätwyler zu den führenden 8 Prozent, hiess es in einer Mitteilung am Dienstag.

Ecovadis beurteilt Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen weltweit. Dabei werden insgesamt 21 Indikatoren berücksichtigt, etwa die Themen Umwelt, Arbeits- und Menschenrecht oder Ethik.

Altdorf (awp)