Datong Coal Industry A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Datong Coal Industry A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.36 CNY, nach 0.240 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Datong Coal Industry A 3.69 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch