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17.11.2026 14:49:39
Daten-Leaks der Deutschen Bank: Experte nennt Geschäfte "Riesenschweinerei"
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Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
17:54
|Jeffrey Epstein: Interne Unterlagen belasten Deutsche Bank mit weiteren Zahlungen (Spiegel Online)
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Dienstagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|18:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|18:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|18:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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