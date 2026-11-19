DatChat liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DatChat die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

DatChat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch