DataTracks commence à livrer des projets pilotes concluants pour le reporting ESEF auprès de l'AEMF au format Inline XBRL

AMSTERDAM, 8 août 2019 /PRNewswire/ -- DataTracks de Singapore, chef de file mondial de la fourniture d'applications logicielles basées sur le cloud pour la préparation de rapports de conformité destinés aux autorités de réglementation financière, a commencé à livrer des projets pilotes concluants à ses clients de l'Union européenne pour déposer des déclarations ESEF au format iXBRL auprès de l'AEMF.

À Paris, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a demandé à tous les émetteurs de titres cotés en bourse de déposer leurs états financiers annuels au format ESEF (European Single Electronic Format, format électronique harmonisé européen), pour les exercices commençant après le 1er janvier 2020.

L'application Rainbow de DataTracks (un logiciel basé sur le cloud utilisé par plus de 16 600 clients à travers le monde pour produire des rapports à l'intention des régulateurs de 24 pays, y compris dans l'Union européenne) a été récemment mise à niveau pour répondre aux exigences des clients de l'UE afin de produire des rapports ESEF au format iXBRL.

Bien qu'il soit prévu que les émetteurs de titres de l'Union européenne déposent des déclarations ESEF à partir du début 2021, plusieurs d'entre eux testent actuellement des solutions disponibles sur le marché.



DataTracks a commencé à livrer des projets pilotes à quelques-uns de ses clients de l'UE afin de préparer des rapports ESEF au format iXBRL requis pour les déposer auprès de l'AEMF.

T. R. Santhanakrishnan, fondateur et directeur de l'entreprise, a déclaré : « Les entreprises de l'Union européenne ont des besoins particuliers. Jusqu'à présent, elles produisaient des états financiers pour les investisseurs au format PDF, avec un design et un contenu en images riches. Elles ne veulent pas perdre cette capacité en devant déposer des rapports ESEF à l'avenir. Tout logiciel qui répond aux besoins des clients de l'UE doit être en mesure de lire des fichiers PDF élaborés et de les convertir en déclarations iXBRL à l'intention de l'AEMF. La solution Rainbow de DataTracks a été récemment mise à niveau pour lire les fichiers PDF et les convertir en déclarations iXBRL sans perdre la richesse du design. Nos clients n'ont ainsi pas besoin de procéder à des modifications importantes pour se conformer aux nouvelles exigences de l'AEMF, car leurs rapports actuels peuvent être lus par Rainbow et utilisés pour produire des déclarations iXBRL sans compromettre le design, la mise en page et le contenu en images des états financiers. Il s'agit là d'une avancée majeure pour DataTracks. »



Pramodh Vittal, membre du Directoire en charge de la recherche et du développement, a déclaré : « Nous sommes ravis que la solution que nous avons choisie implique des changements minimes des processus au sein des entreprises de nos clients. Tout ce que vous avez à faire, c'est de produire vos états financiers avec un design, une mise en page et des images de haute qualité pour les supports imprimés et le Web ; ensuite, vous acheminez le résultat vers notre logiciel afin de produire des déclarations iXBRL tout en préservant la qualité du design, de la mise en page et des images, sans aucun compromis. Chapeau bas à notre équipe technologique pour cette mise à niveau vers Rainbow 3.0. »

Sriram Srinivasan, membre du Directoire en charge des ventes dans la région de l'UE, a déclaré : « Notre objectif est de rendre la mise en conformité facile et peu coûteuse pour nos clients. Nos projets pilotes démontrent notre capacité à répondre à ce besoin particulier de nos clients de l'UE. DataTracks compte déjà plus de 10 500 clients dans l'Union européenne. Nous espérons que cette initiative viendra augmenter considérablement ce nombre. »

Robert Williams, fondateur de Friend Studio Ltd et client britannique satisfait, a déclaré : « Les tests préliminaires de la solution Rainbow de DataTracks ont été encourageants. En partant d'un fichier source au format PDF, Rainbow génère un fichier balisé au format XHTML (iXBRL) qui préserve tous les éléments de design du rapport annuel. Le résultat produit par DataTracks est impressionnant, et nous avons hâte de continuer à explorer cette solution pour répondre aux besoins de nos clients en matière de reporting. »

À propos DataTracks :

DataTracks, société basée à Singapour, est un chef de file mondial des logiciels de gestion de la divulgation. DataTracks sert plus de 16 000 entreprises dans 24 pays. À ce jour, les logiciels et les services de DataTracks ont été utilisés pour préparer plus de 166 000 rapports de conformité déposés auprès de régulateurs tels que la SEC aux États-Unis, l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP dans l'Union européenne, HMRC au Royaume-Uni, ACRA à Singapour, SSM en Malaisie, CIPC en Afrique du Sud et MCA en Inde.

Pour de plus amples informations : www.datatracks.eu .

