Datasoft Application Software (I) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Datasoft Application Software (I) hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.75 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 680.4 Millionen INR – ein Plus von 105.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datasoft Application Software (I) 330.5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch