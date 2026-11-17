Datasection äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Datasection hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 194.67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -54.200 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 366.9 Millionen JPY – eine Minderung von 65.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.08 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch