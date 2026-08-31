Datang International Power Generation: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Datang International Power Generation hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.130 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.75 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 26.99 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch