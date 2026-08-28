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28.08.2026 06:37:00
Datang Huayin Electric Power zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Datang Huayin Electric Power stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.060 CNY erwirtschaftet worden.
Datang Huayin Electric Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.50 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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