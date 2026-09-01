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01.09.2026 06:37:00
DataMiners Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DataMiners Capital liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DataMiners Capital die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DataMiners Capital ein EPS von 0.080 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 60.80 Prozent auf 10.6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte DataMiners Capital 27.1 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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