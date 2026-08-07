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07.08.2026 06:37:00
Datamatics Global Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Datamatics Global Services lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 12.24 INR, nach 8.52 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.68 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.14 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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