Datamatics Global Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Datamatics Global Services äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12.42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10.70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.90 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.47 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch