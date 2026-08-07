Datalogic Post Frazionamento stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Datalogic Post Frazionamento hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 EUR gegenüber 0.100 EUR im Vorjahresquartal.

Datalogic Post Frazionamento hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 128.2 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch