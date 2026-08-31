Datadog A Aktie News: Datadog A verzeichnet am Montagabend Verluste

Um 20:26 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 236,42 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'682 Punkten steht. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 232,41 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,01 USD. Zuletzt wechselten 156'815 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 23,66 Prozent zulegen. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD ab. Mit Abgaben von 58,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Datadog A gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826.76 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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