Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit Einbussen

Die Datadog A-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 233,16 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'665 Punkten realisiert. Der Kurs der Datadog A-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 232,89 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,01 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63'780 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 25,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Datadog A einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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