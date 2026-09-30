Datadog A Aktie News: Datadog A gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Das Papier von Datadog A konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 275,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Die Datadog A-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 277,38 USD. Bei 270,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 192'213 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,35 USD) erklomm das Papier am 06.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 5,89 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 64,30 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.12 Mrd. USD gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,53 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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