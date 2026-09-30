Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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30.09.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 271,03 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 271,03 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'709 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 275,42 USD. Bei 270,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 58'483 Datadog A-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 7,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 98,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 63,76 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus. Datadog A veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 1.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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