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29.09.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend auf rotem Terrain

Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 266,12 USD.

Datado a
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Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 266,12 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten realisiert. Die Datadog A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 259,76 USD ab. Bei 267,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 360'799 Stück gehandelt.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,35 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,86 Prozent hinzugewinnen. Bei 98,22 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 170,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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