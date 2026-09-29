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Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035

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29.09.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit Verlusten

Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 262,73 USD.

Datado a
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Die Datadog A-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 262,73 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'685 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Datadog A-Aktie bis auf 259,76 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 267,03 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 91'290 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 292,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 11,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 62,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.12 Mrd. USD im Vergleich zu 826.76 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 05.11.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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