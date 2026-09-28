Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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28.09.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend höher
Die Aktie von Datadog A gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Datadog A-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 270,46 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 270,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'698 Punkten steht. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 272,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,36 USD. Bisher wurden heute 397'088 Datadog A-Aktien gehandelt.
Bei 292,35 USD markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,22 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 63,69 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent auf 1.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,53 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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