Datadog A Aktie News: Datadog A am Montagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 266,96 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'706 Punkten liegt. Im Tief verlor die Datadog A-Aktie bis auf 256,11 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 257,36 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 151'877 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 292,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). 9,51 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.08.2026 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 826.76 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 05.11.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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