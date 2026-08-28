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28.08.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A fällt am Abend

Datadog A Aktie News: Datadog A fällt am Abend

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 237,40 USD.

Datado a
196.91 CHF 0.22%
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Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 237,40 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'708 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Datadog A-Aktie bei 237,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,22 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 236'781 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,35 USD) erklomm das Papier am 06.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 98,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 58,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,64 Prozent auf 1.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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