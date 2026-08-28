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28.08.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 238,56 USD.

Datado a
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Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 238,56 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'730 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Datadog A-Aktie bis auf 238,50 USD. Bei 240,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 115'196 Datadog A-Aktien.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,35 USD an. 22,55 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,83 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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