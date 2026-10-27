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27.10.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 278,75 USD.
Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 278,75 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Datadog A-Aktie ging bis auf 274,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 278,09 USD. Bisher wurden heute 116'479 Datadog A-Aktien gehandelt.
Am 13.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 300,43 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Bei einem Wert von 98,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 64,77 Prozent sinken.
Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 826.76 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2028 auf 3,64 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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