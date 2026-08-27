Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A schiesst am Abend hoch
Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,4 Prozent auf 239,87 USD.
Das Papier von Datadog A legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,4 Prozent auf 239,87 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'717 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Datadog A-Aktie bis auf 251,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 236,44 USD. Bisher wurden heute 586'366 Datadog A-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 17,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Datadog A gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Datadog A einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.12 Mrd. USD – ein Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 826.76 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
20:27
|Datadog A Aktie News: Datadog A schiesst am Abend hoch (finanzen.ch)
|
16:29
|Datadog A Aktie News: Datadog A haussiert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16:01
|Donnerstagshandel in New York: Zum Start Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zurück (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Datadog A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.