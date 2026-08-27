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27.08.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A schiesst am Abend hoch

Datadog A Aktie News: Datadog A schiesst am Abend hoch

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,4 Prozent auf 239,87 USD.

Datado a
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Das Papier von Datadog A legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,4 Prozent auf 239,87 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'717 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Datadog A-Aktie bis auf 251,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 236,44 USD. Bisher wurden heute 586'366 Datadog A-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 17,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Datadog A gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Datadog A einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.12 Mrd. USD – ein Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 826.76 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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