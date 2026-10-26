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26.10.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A zeigt sich am Montagabend gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Datadog A. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 282,45 USD zu.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Datadog A zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,7 Prozent auf 282,45 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'679 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Datadog A-Aktie sogar auf 284,68 USD. Bei 271,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 378'292 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.10.2026 markierte das Papier bei 300,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 65,23 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Datadog A mit einem Umsatz von insgesamt 1.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,64 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 04.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Datadog A-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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