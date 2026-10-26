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26.10.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Montagnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 279,99 USD.
Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 279,99 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'696 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Datadog A-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 282,02 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 271,55 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144'521 Stück gehandelt.
Am 13.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 300,43 USD. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 6,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 185,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 826.76 Mio. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,54 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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