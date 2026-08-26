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26.08.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend höher

Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Datadog A. Das Papier von Datadog A legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 228,91 USD.

Datado a
184.74 CHF 0.93%
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Die Datadog A-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 228,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'673 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 234,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 470'104 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 292,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 27,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Datadog A mit einem Umsatz von insgesamt 1.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,64 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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