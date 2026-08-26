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26.08.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Datadog A Aktie News: Datadog A am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 230,38 USD.

Datado a
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Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,3 Prozent auf 230,38 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Datadog A-Aktie bei 234,91 USD. Bei 220,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 238'513 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 57,37 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,64 Prozent auf 1.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,53 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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