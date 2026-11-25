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25.11.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Datadog A. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 158,39 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 158,39 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'184 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 149,84 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 663'071 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 300,43 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 89,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 04.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ein EPS von 0,10 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent auf 1.20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 885.65 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,75 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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