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25.11.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Anleger schicken Datadog A am Mittwochnachmittag tief südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 155,13 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,2 Prozent auf 155,13 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'998 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Datadog A-Aktie bis auf 152,12 USD. Bei 157,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 197'645 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 300,43 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,66 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,22 USD am 25.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 57,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Datadog A liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,17 Prozent auf 1.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 885.65 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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