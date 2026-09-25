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25.09.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A springt am Freitagabend an

Datadog A Aktie News: Datadog A springt am Freitagabend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Datadog A. Zuletzt wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 271,15 USD nach oben.

Datado a
226.02 CHF 7.14%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 271,15 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 280,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 262,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 623'214 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,35 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,82 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 63,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 1.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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