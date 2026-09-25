Datadog A Aktie News: Datadog A springt am Freitagnachmittag hoch

Um 16:28 Uhr stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 272,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 280,35 USD. Bei 262,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 377'678 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 292,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,48 Prozent. Bei 98,22 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 63,89 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 lud Datadog A zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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