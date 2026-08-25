Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit roten Vorzeichen

Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 222,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'667 Punkten liegt. Der Kurs der Datadog A-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,38 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 363'565 Datadog A-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 31,59 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 98,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 55,79 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.08.2026 äusserte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 1.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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