Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 226,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 228,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 108'366 Datadog A-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Gewinne von 29,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,53 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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