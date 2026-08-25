Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 226,12 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 226,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 228,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 108'366 Datadog A-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Gewinne von 29,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 826.76 Mio. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,53 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
16:29
|Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Datadog A Aktie News: Anleger schicken Datadog A am Montagabend ins Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Datadog A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.