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24.11.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Dienstagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 167,69 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 167,69 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'204 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Datadog A-Aktie bis auf 165,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,45 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 264'861 Datadog A-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 300,43 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,16 Prozent hinzugewinnen. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.
Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Datadog A liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,10 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Datadog A im vergangenen Quartal 1.20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Datadog A 885.65 Mio. USD umsetzen können.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 USD je Datadog A-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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