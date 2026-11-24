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24.11.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 167,46 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 167,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'173 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 165,10 USD. Bei 165,45 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 95'272 Datadog A-Aktien.
Bei einem Wert von 300,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 79,40 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,22 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 70,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 04.11.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.20 Mrd. USD im Vergleich zu 885.65 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Datadog A am 18.02.2027 vorlegen.
In der Datadog A-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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