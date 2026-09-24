Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Datadog A-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 251,60 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'689 Punkten notiert. In der Spitze legte die Datadog A-Aktie bis auf 251,60 USD zu. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 247,38 USD. Bei 249,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 53'093 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 292,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 60,96 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.12 Mrd. USD gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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