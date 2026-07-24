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Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035

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24.07.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A verteuert sich am Freitagabend

Datadog A Aktie News: Datadog A verteuert sich am Freitagabend

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Datadog A-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 246,20 USD.

Datado a
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Das Papier von Datadog A konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 246,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'421 Punkten liegt. Bei 248,44 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 248,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 206'434 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 278,65 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,18 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 60,11 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 07.05.2026. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Datadog A 0,07 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 761.55 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Datadog A rechnen Experten am 12.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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