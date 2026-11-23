Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 6,9 Prozent auf 168,28 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'252 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Datadog A-Aktie bei 171,50 USD. Bei 171,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 491'363 Datadog A-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2026 auf bis zu 300,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 78,53 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 04.11.2026 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,17 Prozent auf 1.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 885.65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,75 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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