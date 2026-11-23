Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 8,0 Prozent auf 169,93 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'285 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 171,50 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 212'759 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 300,43 USD. 76,80 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 42,20 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Datadog A liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.20 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 885.65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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