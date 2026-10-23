|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend im Bullenmodus
Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,7 Prozent auf 272,52 USD.
Die Datadog A-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 272,52 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'632 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Datadog A-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 273,31 USD aus. Bei 259,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220'130 Stück gehandelt.
Bei 300,43 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 10,24 Prozent Luft nach oben. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,96 Prozent.
Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,54 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
23.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Datadog A Aktie News: Datadog A präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.