Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend im Bullenmodus

Die Datadog A-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 272,52 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'632 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Datadog A-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 273,31 USD aus. Bei 259,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220'130 Stück gehandelt.

Bei 300,43 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 10,24 Prozent Luft nach oben. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,96 Prozent.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,54 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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