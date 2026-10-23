Datadog A Aktie News: Datadog A präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 264,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'613 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Datadog A-Aktie bis auf 265,99 USD. Bei 259,34 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'334 Stück gehandelt.

Am 13.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 300,43 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,44 Prozent. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826.76 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,54 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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