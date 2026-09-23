Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Mittwochabend nordwärts

Die Datadog A-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 252,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Bei 256,62 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 252,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 280'398 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Bei 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 61,09 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie. Am 06.08.2026 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.12 Mrd. USD gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,53 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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